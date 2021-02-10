الجزائر 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، سليمان شنين، أمس، أن الجيش يتصدى لكل محاولات المساس بأمن البلاد، وأن كل الأجهزة الأمنية استطاعت إحباط محاولات خارجية تهدف إلى المساس بأمن واستقرار الجزائر، داعيًا إلى دعم عمل الجيش وكل المؤسسات الأمنية في مواجهة التهديدات، من أجل تحقيق أولويات الجزائر الجديدة التي يحرص على تجسيدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وتناقلت إعلان وزارة الزراعة الجزائرية أمس عن تسجيل بؤر لفيروس أنفلونزا الطيور، في مزرعة للدواجن بمدينة عين فكرون بمحافظة أم البواقي شرقي البلاد، مبينة بأن الفيروس تسبب عن نفوق 50 ألف طائر وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر.وتطرقت صحف الجزائر إلى إعلان رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كوروناـ بيتر بن امبرك خلال مؤتمر بمدينة ووهان الصينية، أمس، أن التحقيق لم يغير كثيرًا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض، وأن التحقيقات تشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون في مدينة ووهان.// انتهى //12:57ت م0058