رام الله 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بلدات عدة بمحافظة الخليل، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت منطقة القفير شمال بلدة يطا واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة سعير شرق الخليل، وآخر من مخيم العروب شمال الخليل، فيما فتّشت عددًا من بيوت الفلسطينيين في بلدة يطا ، وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //12:57ت م0059