أبوجا 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسقتل 23 شخصًا في هجمات شنها مُسلحون في عدد من المناطق بمحافظة كادونا شمال غربي نيجيريا.وأوضح مفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية لمحافظة كادوما صاموئيل أروان اليوم، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت مقتل 23 شخصًا في هجمات مختلفة بمناطق بيرنين غواري، وجيوا، وإيغابي و كورو، مؤكدًا أن سلاح الجو النيجيري قام بملاحقة المهاجمين وتوجيه ضربات استهدفت المجموعات المُسلحة.وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت أمس مقتل 19 شخصًا في هجومين على قريتي "كوتيمشي"و"كوجيني كاجورو".// انتهى //12:59ت م0060