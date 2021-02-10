العويقيلة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة اليوم، اجتماع أعضاء اللجنة عبر الاتصال المرئي .واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من الشؤون الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعرض عن الوضع الوبائي بالمنطقة، وتقريراً حول الجهود التوعوية والإرشادية وأعمال الجولات التفتيشية من قبل الجهات الحكومية، وأعمال التعقيم والنظافة لأحياء وشوارع المنطقة،ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية .وتدارس المجتمعون تنفيذ خطة اتصالية تتضمن مختلف وسائل التواصل المباشر وغير المباشر للتوعية بأسباب العدوى والوقائية عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية.ووجه سموه خلال الاجتماع بمنح شهادة التزام للمنشآت التجارية المطبقة للإجراءات الاحترازية وفق المعايير الصحية، تشجيعاً للمنشآت للتقيد بالتعليمات،وذلك بإشراف لجنة الخطة الصفرية بالمنطقة .واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لشرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة وتشمل أمانة المنطقة، والشرطة، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، والغرفة التجارية، وممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية "مدن"، عن الأعمال والمهام المناطة بكل جهة بما يضمن نجاح الجهود الأمنية وتوفير الخدمات بالمنطقة.كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .// انتهى //13:09ت م0062