بيت لحم - القدس 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة أسرى محررين من بيت لحم والقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد العزيز خالد دمدوم من سكان بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل عائلتيه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.وفي نفس السياق نقلت مصادر محلية عن الناشط أحمد صلاح أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين صامد محمود صلاح ، وحسن خالد صلاح ، بعد دهم منزل ذويهما وتفتيشهما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.// انتهى //13:13ت م0063