الجبيل 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساستقبلت شركة صدارة للكيميائيات "صدارة"، 20 متدربًا ومتدربة ضمن برنامج الشركة للتدريب التعاوني لعام 2021م، يمثلون الدفعة الأولى من الطلاب المتدربين ضمن البرنامج.وشملت الدفعة الجديدة 11 متدرباً من طلبة الدبلوم و 9 متدربين من طلبة البكالوريوس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني.وأوضح نائب الرئيس للعلاقات الصناعية في "صدارة" فرحان القحطاني، أن برنامج صدارة للتدريب التعاوني هو أحد برامج الشركة لتدريب غير الموظفين، حيث يعمل البرنامج على تأهيل وتدريب مجموعة من المواهب والطاقات الوطنية ذات الكفاءة العالية لسوق العمل السعودي بما يواكب رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية والموارد البشرية.// انتهى //13:13ت م0064