رام الله 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 وفاة، و761 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و578 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 60 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //14:27ت م0098