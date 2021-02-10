سياسي / سمو وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية البرتغالي
الأربعاء 1442/6/28 هـ الموافق 2021/02/10 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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14:39ت م
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