الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:39ت م0102