بغداد 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسحذرت وزارة الصحة العراقية اليوم، من خطورة الوضع الوبائي في العراق, الناجم عن تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا بسبب التراخي في التقيد بالاجراءات الوقائية.ودعت الوزارة في بيان صحفي الجهات الامنية والقضائية الى محاسبة الاشخاص غير الملتزمين بالاجراءات الوقائية, لافتة النظر إلى ان الوضع الوبائي في العراق أصبح مقلقاً جداً ونسب الأصابة والحالات المرضية الحرجة في تصاعد مستمر, فيما يتواصل التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.ونبهت من ماوصفتها بحالة التراخي والاستهانة بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصحية من قبل المواطنين, محذرة من احتمالية ازدياد الاصابات الى مستويات قد تفقد المؤسسات الصحية معها القدرة على السيطرة .واعلنت الوزارة في بيانها عن انطلاق حملات تحصين المواطنين العراقيين باللقاحات ضد كوفيد 19 للفئات ذات الخطورة العالية خلال الأيام القليلة المقبلة .// انتهى //14:40ت م0103