الدمام 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، أن الهلال الأحمر السعودي يعد من الجهات المهمة ، كون أعماله تمس حياة الناس، وكونه جهة أساسية في التعامل مع الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين.وقال سموه خلال استقباله اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي والوفد المرافق له : " إن حفظ النفس البشرية، والتعامل مع الحوادث الطارئة يجعل من رسالة وأعمال الهلال الأحمر رسالة سامية"، داعيًا سموه إلى تطوير وتسهيل أعمال فرع الهيئة بالمنطقة بما ينعكس إيجابًا على دورهم في خدمة الوطن والمواطنين.من جانبه أفاد الدكتور العويسي، أن أعمال الهلال الأحمر السعودي ستشهد نقلة نوعية جديدة، مثمنًا توجيهات وملاحظات سموه خلال اللقاء .// انتهى //14:43ت م0104