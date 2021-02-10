جدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسندّد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، باستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين المدنية في المملكة بطائرتين دون طيار "مفخختين"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.وجدّد العثيمين إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدًا في الوقت ذاته وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //14:45ت م0106