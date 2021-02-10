بغداد 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجل مؤشر"البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 1.49% , متوقفا عند 514.38 نقطة.وانخفضت "بموجب المؤشر" اسهم 35 شركة , فيما ارتفعت اسهم 8 اخرى, فيما حافظت 17 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 6,946,724,858 سهما, بقيمة 5,523,975,459 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 597 صفقة, شملت 60 شركة مساهمة, من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //15:00ت م0109