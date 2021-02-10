حائل 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة الاستخبارات العامة بالمنطقة العميد حمد غزاي الحربي .وثمّن سموّه خلال الاستقبال الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات، داعياً الله جل وعلا أن يجعل الوطن آمناً مستقراً.من جهته عبر مدير الاستخبارات منطقة حائل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر لرجال الأمن والحرص على كل ما يعزز أمن الوطن والمواطن.// انتهى //15:01ت م0110