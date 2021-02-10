الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركنق.وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.// انتهى //16:28ت م0149