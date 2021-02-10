الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسرفع المستشار خالد بن عبدالعزيز المعارك الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة -مستشاراً إدارياً بوزارة المالية-.وعبّر المعارك عن اعتزازه بالثقة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق تطلعات القيادة.// انتهى //16:32ت م0150