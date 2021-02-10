عام / المعارك يرفع شكره للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية
الأربعاء 1442/6/28 هـ الموافق 2021/02/10 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس
رفع المستشار خالد بن عبدالعزيز المعارك الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة -مستشاراً إدارياً بوزارة المالية-.
وعبّر المعارك عن اعتزازه بالثقة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق تطلعات القيادة.
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16:32ت م
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