شبوة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة.حيث أجرى فريق المركز الطبي التطوعي خلال أيام الحملة 7 عمليات معقدة في المخ والأعصاب، كما تم فحص ومعاينة 141 حالة.وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.//انتهى//16:33ت م0152