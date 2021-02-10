حائل 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسنظمت جامعة حائل بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم , ورشة تعريفية "عبر الاتصال المرئي " عن أساليب وآليات حماية المال العام، وذلك لدعم التوجهات الاستراتيجية للجامعة في بناء نظام إداري قائم على الحوكمة المؤسسية.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم أن الورشة تهدف إلى توعية القيادات الإدارية بشطري الطلاب والطالبات بالجامعة بمفهوم المال العام والأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم حماية المال العام، ومناقشة الأنظمة والآليات وأساليب الرقابة المتعلقة بحماية المال العام، ونظام مباشرة الأموال العامة.وبين أن الجامعة تعمل بشكل دائم على تأصيل ثقافة الشفافية والنزاهة في كافة الممارسات الأكاديمية والإدارية والمالية وفق سياسات معلنة لجميع منسوبيها، وتوعيتهم بمبادئ ومعايير النزاهة المالية على وجه التحديد، وتبني سياسات وإجراءات واضحة لتجنب تعارض المصالح المالية ، ومكافحة الفساد المالي والإداري، والذي يعد أحد التوجهات المستقبلية التي حرصت الجامعة على تضمينها في خطتها الاستراتيجية الحالية.// انتهى //16:41ت م0156