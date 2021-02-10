بيروت 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسبحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه في موضوع برنامج للبنك الدولي لدعم الأعمال التجارية الصغيرة التي تأثرت بانفجار مرفأ بيروت، كما تطرق الوفد لضرورة انطلاق المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان الذي سيدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقراً.// انتهى //16:47ت م0158