القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب وسط تفاؤل بقطاعات السوق المختلفة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 8ر6 مليارات جنيه ليصل إلى 3ر706 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 7ر4 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليبلغ مستوى 11545.03 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس 70" بنسبة 1.84% مسجلاً 2434.93 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.50% لينهي التعاملات عند مستوى 3468.78 نقطة.// انتهى //16:56ت م0160