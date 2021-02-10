القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يزور مصر حالياً.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، بأن الوزير العراقي سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس العراقي برهم صالح، تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.ولفت المتحدث إلى أن اللقاء شهد كذلك استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار.// انتهى //18:01ت م0172