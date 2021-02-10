الطائف 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسرفع طلال بن مبارك الحربي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينه على المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة ( مدير عام تعليم ) بوزارة التعليم.وعبّر الحربي عن اعتزازه بالثقة الغالية التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //18:01ت م0173