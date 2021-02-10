عام / الحربي يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه على المرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم
الأربعاء 1442/6/28 هـ الموافق 2021/02/10 م واس
الطائف 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس
رفع طلال بن مبارك الحربي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينه على المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة ( مدير عام تعليم ) بوزارة التعليم.
وعبّر الحربي عن اعتزازه بالثقة الغالية التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
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18:01ت م
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