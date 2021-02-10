الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واستتواصل غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بخوض خمس مباريات ضمن الجولة الـ16.وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 2:00 ظهراً بمواجهة الترجي مع المحيط على صالة وزارة الرياضة بالدمام, وستكون باقي المباريات عند الساعة 4:00 مساءً، حيث سيتواجه الصفا مع النور على صالة نادي الخليج في سيهات، وسيلتقي القارة مع الخليج على صالة وزارة الرياضة بالأحساء، ويتواجه مضر مع الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وسيلعب الأهلي على صالته بجدة مع العدالة.// انتهى //18:01ت م0174