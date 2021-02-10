الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس واسيشارك الخيال السعودي عادل الفريدي صاحب الـ 364 انتصارًا من جملة 4000 مشاركة، ليكون ضمن قائمة نخبة الخيالة العالميين الذين سيلتقون مساء الجمعة الـ19 من فبراير الجاري في تحدٍّ جديد على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، المعروف بشوط "تحدي STC للخيالة الدوليين "، ضمن الأمسية التي تسبق الليلة الكبرى على "كأس السعودية" الأغلى في العالم.وتصدّر الفريدي البالغ من العمر 26 عاماً قائمة الخيالة في ميدان الملك عبدالعزيز للعام الثاني على التوالي، ليحجز مقعده مع منافسه على اللقب المحلي الخيال البنمي وجبرتو راموس في القائمة التي اكتملت, والمنافسة على جوائزها التي تبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الخيال العالمي "جون فيلاسكويز"، حيث يتنافس الخيالة في أربعة أشواط، جائزة كل واحد منها 400 ألف دولار أمريكي، تقسّم على مالك الجواد والمدرب والخيال.ويحصل الخيال الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في أشواط التحدي الأربعة على جائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ما نسبته 15% من قيمة الجائزة لكل شوط، ويشارك في هذه الأشواط خيالة دوليون من الجنسين قادمون من 10 دول مختلفة من حول العالم.وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين فرساناً وفارساتٍ من المملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وإيرلندا، والسويد، وسويسرا، والأرجنتين، والبرازيل، وإسبانيا، فيما يخوض شوط المنافسة 7 فارسات و7 فرسان.وتم تأكيد مشاركة "سيبيل فوغت"من سويسرا، و"جورجي ريكاردو" من البرازيل، إضافة إلى "جيسيكا مارسياليس" من إيطاليا، و"نيفيس جارسيا" من إسبانيا، و"ناناكو فوجيتا" من اليابان، و"ويليام بيوك" من بريطانيا، و"ماريا اسكونيجا" من الأرجنتين، و"كريستيان ديمورو" من إيطاليا، و"شين فولي" من إيرلندا، و"مالين هولمبرغ" من السويد، إضافة إلى "هولي دويل" من بريطانيا.// انتهى //18:02ت م0175