الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واستنطلق غداً منافسات بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين بإقامة ست مباريات ضمن الدور التمهيدي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب.وستنطلق أولى المباريات عند الـ 12:30 ظهراً بمواجهة التهامي مع القادسية على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وعند الساعة 2:00 ظهراً سيلعب أحد مع العروبة على صالة الأول في المدينة المنورة، والخالدي مع العمران على صالة مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ويلتقي الفتح على صالته بالأحساء مع السروات, وسيلعب جبة مع الحزم على صالة نادي الجبلين بحائل، وستكون آخر المباريات عند الـ 4:00 مساءً بين عرعر والشباب على صالة مدينة الأمير عبد الله بن مساعد الرياضية بعرعر.يذكر أن ناديي الهدى والوحدة ضمنا التأهل للأدوار النهائية من البطولة بعد اعتذار ناديي الحجاز وشرورة عن مواجهتهما في الدور التمهيدي.// انتهى //18:02ت م0176