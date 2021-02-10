الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل مباراتي ريال سوسييداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي -المقررتين في 18 فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري الأوروبي- إلى إيطاليا.ونظراً لقيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد تقرر إقامة مباراة سوسييداد ومانشستر يونايتد في تورينو وإقامة مباراة بنفيكا وأرسنال في العاصمة الإيطالية روما.وفي دوري أبطال أوروبا تقرر نقل عدد من المباريات أيضاً، وسيجري إقامة مباراتي لايبزج الألماني أمام ليفربول الإنجليزي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في بودابست بدلاً من إقامتهما في ألمانيا.// انتهى //18:04ت م0177