القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكداً أن الحوار حقق التوافق المطلوب الذي يُمهد لإجراء الانتخابات المُقبلة "التشريعية والرئاسية" في أجواء إيجابية.جاء ذلك خلال لقاء "أبو الغيط" اليوم مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية جبريل الرجوب بمقر الجامعة العربية.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن الانتخابات تُمثل خطوة مهمة من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل كل جهدٍ ممكن لضمان انعقاد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشدداً في الوقت ذاته على أن إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال ملزمة بواقع القانون الدولي بعدم وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية في عموم الأراضي المحتلة.// انتهى //18:12ت م0180