الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 الموافق 10 فبراير 2021 واسيقدم مركز الدعم الطلابي والمهني، في جامعة الأميرة نورة ،جلسات الإرشاد المهني (الفردية والجماعية) عن بُعد، للطالبات والخريجات على يد مرشدات مؤهلات من الهيئتين التعليمية والإدارية في الجامعة، والحاصلات على شهادات الاعتماد الدولي في (إعداد المُيسِر / المُرشد المهني؛ وذلك امتداداً لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن المبذولة في سبيل مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تستهدف تمكين المرأة وتهيئتها لسوق العمل، ولما توليه الجامعة من عناية واهتمام لطالباتها وخريجاتها مطلع كل فصل دراسي.وتشمل خدمات المركز الإرشادية للطالبات، على: إعداد السيرة الذاتية، مهارات المقابلات الوظيفية، تحديد المسار المهني، تحديد المسار الأكاديمي، تطبيق مقياس الميول المهنية. وعند عقد الجلسة الإرشادية يحصل النقاش بين المرشدة المهنية والمستفيدة حول الخدمة المختارة والإجابة على تساؤلاتها وتوثيق مجريات الجلسات بالنماذج المعتمدة، كما يُتاح للمستفيدة تقييم مستوى رضاها عن الجلسة لأغراض التطوير والجودة.الجدير بالذكر أنّ عدد المستفيدات من جلسات الإرشاد المهني عن بُعد خلال الفصل الماضي بلغ 325 مستفيدة.وفي هذا الصدد أشارت مديرة مركز الدعم الطلابي والمهني، الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن المطرفي، إلى أنّ جلسات الإرشاد المهني من شأنها أن تعمل على تبصير الطالبات بثقافة التوجيه والإرشاد المهني وصقل مهاراتهن المهنية الهامة لمستقبلهن الوظيفي.يأتي تقديم هذه الخدمات إيمانًا من المركز بتحقيق تنمية مستدامة وتخريج كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني،من خلال التخطيط المهني واكتشاف الميول والاستعدادات المهنية في وقت مبكر، والعمل على تنميتها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المستجدة.رابط التسجيل في الجلسات.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH9y9nCNH0vsCbvI4qXuuD5oceCqc8aPasta1RUJPW9dAU9w/viewform?usp=sf_link//انتهى//18:12ت م0181