جنيف 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسدعت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف قادة العالم إلى النظر أبعد من حدود دُولهم ، واتباع إستراتيجية مع لقاحات كوفيد 19 يمكنها بالفعل إنهاء الوباء، والحيلولة دون ظهور المزيد من المتحورات، والعمل على حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية للوباء في البيئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حتى يتمكنوا من حمايتنا .وأوضح بيان مشترك للمنظمتين صدر اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لليونيسيف أن الدول المشاركة في مرفق كوفاكس استعدت لتلقي اللقاحات ودربت العاملين الصحيين وجهزت سلاسل التبريد، وما ينقص هو التوفير المنصف لجرعات اللقاحات .وطالب البيان الدول التي قامت بتلقيح العاملين الصحيين لديها والفئات الأكثر عرضة للخطر أن تتقاسم ما لديها من جرعات مع مرفق كوفاكس، حتى تتمكن بلدان أخرى من فعل نفس الشيء، وتوفير التمويل العاجل لمرفقي كوفاكس "واكت" لتمويل نشر اللقاحات، مشيرا إلى أن كل دولار سيتم استثماره في المرفقين سيعود بعائدات للاقتصاد العالمي تبلغ 166 دولارا .كما طالب مصنّعي اللقاحات بالتخصيص المنصف للإمدادات ، وتقاسم بيانات سلامتها وفعاليتها وتصنيعها مع منظمة الصحة العالمية كأولوية قصوى، وزيادة إنتاج الجرعات ونقل تكنولوجيا تصنيعها إلى جهات أخرى لتوسيع نطاق الإمداد العالمي .// انتهى //18:20ت م0184