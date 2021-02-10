أبوظبي 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق10 فبراير 2021 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال مرئي مع وزير خارجية جمهورية سان مارينو لوكا بيكاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.كما تناول الاتصال المرئي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".// انتهى //18:22ت م0185