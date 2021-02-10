عمّان 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 340177 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 323541 حالة شفاء بعد تسجيل 1058 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4411 حالة.// انتهى //18:25ت م0186