الدمام 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس (63) منشأة مخالفة، ورصدت (102) مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال (1522) جولة نفذتها الأمانة، و(312) جولة مشتركة مع القطاعات ذات العلاقة.كما تلقى مركز البلاغات 940 أمس (44) بلاغًا ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، والنظافة الشخصية للعاملين، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها وإبراز تطبيق " توكلنا ".ودَعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //19:09ت م0193