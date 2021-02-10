المدينة المنورة 28 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 10 فبراير 2021م واسزار معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم مصنع "رازي المدينة للصناعات الدوائية"، وذلك للتعرف على المراحل المتعددة لتصنيع الأشكال المختلفة للمستحضرات الدوائية (من المادة الخام وحتى المنتج النهائي).وبحث الدكتور السراني خلال الزيارة سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين، وتدريب الطلبة في المصنع سواء خلال سنوات الدراسة في الكلية أو مرحلة الامتياز، وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة كلية الصيدلة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.وأوضح معاليه أن الزيارة تصب في أهداف تفعيل العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي لتوثق العلاقة بين الجامعة والمصنع، وتضع أولى لبنات التعاون بين الثلاثي "الصناعة والعلم والمعرفة" لبناء صناعة دوائية قائمة على البحث العلمي والمعرفة، وهو ما يتحقق في ظل دعم القيادة الرشيدة.// انتهى //19:10ت م0194