جنيف 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأصدر الفريق الاستشاري الإستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية توصياته المؤقتة لاستخدام لقاح أوكسفورد استرازينيكا في حالات الطوارئ .وقال الدكتور أليخاندرو كرافيوتو رئيس الفريق في مؤتمر صحفي: إن اللقاح فعال وآمن ، وسهل الاستخدام والتخزين لأنه يحفظ في درجات حرارة المبردات العادية .ودعا الدول التي ظهرت فيها متحورات جديدة من الفيروس إلى أن تستخدمه نظرا لما له من فعالية عالية مع حالات الإصابات الخطيرة بما يخفض من عدد الوفيات، مشيرا إلى أن الدراسة المحدودة التي أجريت في جنوب أفريقيا غير كافية .ووفقا للملصق الموجود على اللقاح يجب إعطاء جرعتين من نصف ملليمتر من لقاح استرازينيكا في العضلات، على أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية بعد 4 إلى 12 أسبوعا من الأولى، وأوصى الفريق بأنه من الأفضل أن يكون الفارق بين الجرعتين من 8 إلى 12 أسبوعا، وأن المناعة تزداد مع الفارق الأطول بين الجرعتين .وشدد على عدم تلقيح السيدات الحوامل والمرضعات به رغم أمانه نظرا لعدم كفاية البيانات، كما أوصى بتلقيح من سبق له الإصابة بكوفيد 19 لأنه سيمنحه مناعة أطول .وقالت كبيرة العلماء في المنظمة الدكتورة سمية سواميناتان: إن لقاح أوكسفورد استرازينيكا مشارك في كوفاكس وسيوفر للمرفق 100 مليون جرعة لتوزيعها في أنحاء العالم .// انتهى //19:13ت م0196