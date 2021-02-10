كابل 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسوقعت انفجارات في العاصمة الأفغانية كابل اليوم وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما قائد بالشرطة وإصابة ثلاثة آخرين.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق آريان: إن قائد شرطة الحي الخامس في كابل وحارسه قد قُتلا، فيما أصيب ثلاثة آخرون في أعقاب ثلاث هجمات إرهابية.ووقع انفجار آخر في وقت لاحق بالقرب من فندق سيرينا الدولي، لكنّ متحدثاً باسم الشرطة ذكر أنه لم يسفر عن ضحايا.// انتهى //19:15ت م0197