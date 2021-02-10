بريدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسوضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم حجر الأساس لمشروع حديقة دمج ومركز متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى التوحد ومتلازمة داون الذي سيتم تنفيذه على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة.واستمع سموه لشرح مفصل عن تفاصيل المشروع من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة علي الأنصاري القابضة الدكتور علي الأنصاري حيث سيُقام بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طفل من متلازمة داون والتوحد, مشيرًا إلى أن البناء سيكون على مساحة 11 ألف م2, ويتكون من أربعة طوابق, ويهدف إلى تعزيز العلاج الوظيفي وتقييم الذكاء والتدريبات الرياضية, وتعزيز تنمية المهارات والمواهب لدى الأطفال من خلال التوجيه الدائم والمستمر, كما يتضمن المشروع ساحة مخصصة للمطاعم والمقاهي ومشروع إنشاء مركز تجاري وفندق.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن الدولة - أعزها الله - دعمت العمل الإنساني من خلال القطاع الخيري الذي بدأ يأخذ دورًا كبيرًا في التنمية خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشاريع الوطنية المتخصصة، وأهمية إنشائها لذوي الاحتياجات الخاصه كونها مشاريع نوعية ستسهم في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع, مشيدًا سموه بدور رجل الأعمال الدكتور علي الأنصاري في تنفيذ مثل هذا المشروع الذي يدل على حسه ومسؤوليته الوطنية تجاه هذا الوطن, مبديًا فخره واعتزازه بهذا المشروع الخيري الكبير لخدمة هذه الفئة الغالية من مرضى التوحد وذوي الإعاقة بالمنطقة, ومثمنًا الدور الكبير لجميع مسؤولي المنطقة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع, سائلًا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.حضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, ومدير كهرباء القصيم المهندس عبدالعزيز السعيد, وعدد من المسؤولين.// انتهى //19:17ت م0198