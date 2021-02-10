بغداد 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأطلقت قوات عراقية مشتركة اليوم عملية أمنية واسعة النطاق في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمة وشرق بحيرة الثرثار, تستهدف تعقب فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وضبط وإحكام الحدود الفاصلة بين محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين، وشاركت في العملية تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة, بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية.وأفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن العملية الأمنية تستهدف أيضا رصد وجود وتحركات الإرهابيين في هذه المناطق وخاصة في المناطق الفاصلة بين المحافظات الثلاث.كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم عن تنفيذ عمليات استباقية لتطهير قواطع المسؤولية في محيط قرية "كبيبة" بقضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك من فلول "داعش" الإرهابي.// انتهى //19:32ت م0201