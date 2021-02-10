الجبيل 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسوقّعت الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية اليوم- مذكرة تفاهم مع فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الثقافي والفني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية .وأوضح مدير إدارة الخدمات خلف بن ناصر الشمري أن المذكرة تأتي ضمن حرص الهيئة الملكية على تلبية احتياجات المجتمع التنموية، وإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بمدينة الجبيل الصناعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات (الحكومية، والخاصة، وغير الربحية)، لإطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية الثقافية لخدمة المجتمع، و‌دعم وتشجيع المواهب الثقافية بالمدينة، وترسيخ وتعزيز الصلة بين أفراد المجتمع والفن التشكيلي، ورفع جودة الأنشطة الفنية وتعزيز كفاءة مخرجاتها، إضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة العمل الثقافي والفني . // انتهى //19:33ت م0202