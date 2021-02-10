مقديشو 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واستمكن الجيش الصومالي اليوم من استعادة مناطق تابعة لبلدة "راغي عيلي" بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هرشبيلي كانت تسيطر عليها حركة الشباب الارهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن القوات الصومالية نجحت في السيطرة على المناطق القريبة من البلدة بعد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب.وبحسب تقارير واردة فإن القتال بين الطرفين أسفر عن خسائر بشرية لم تحدد بالأرقام وأن القوات الحكومية أحكمت قبضتها على المناطق التي جرى فيها القتال.// انتهى //19:34ت م0203