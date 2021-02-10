الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي منصور في مكتبة اليوم بمدير المركز الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر فيليب كرسبو.وأشاد الوزير خلال اللقاء بالدور الكبير الذي يضطلع به المركز في دعم قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون والتنسيق مع المركز لتبادل وجمع المعلومات بالتنسيق مع الفريق الوطني للحدّ من عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تفعيل البرامج التدريبية لرفع القدرات لضباط الاتصال لتحقيق أفضل النتائج.من جانبه، أشار فيليب كرسبو إلى اهتمام المركز بمساعدة ضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب مساعدة أجهزة الشرطة لتقديم المساعدة اللازمة للضحايا، مبينا اهتمام المركز بتفعيل الاتفاقيات الخاصة بمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.// انتهى //19:54ت م0205