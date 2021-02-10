حائل 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بحائل أمس, ندوة ثقافية (عن بعد) حول فنّ المسرح بعنوان (المسرح العالمي، تاريخ وتقنيات) تناولت عدة محاور عن تاريخ المسرح العالمي ونشأته عند اليونانيين والرومان، إضافة لآليات وتقنيات المسرح العالمي والعربي والسعودي.وناقشت الندوة كيفية خلق تجارب مسرحية عربية تتجه للعالمية عن طريق محاكاة الآليات والتقنيات في المسارح العالمية، بالإضافة الى أهمية طرح ومعالجة موضوعات تهتم بالمواطن العربي، مؤكدة أهمية الترجمة واستخدام اللغة الفصيحة في تشكيل النصوص العربية، بالإضافة إلى تاريخ المسرح وتشكلاته.// انتهى //20:46ت م0211