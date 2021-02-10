تبوك 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسطرحت أمانة منطقة تبوك اليوم, 11 فرصة استثمارية مختلفة المواقع والمساحات شملت فرصًا في الأنشطة التجارية والصحية والاجتماعية والدعاية والإعلان وبمدد عقود تتراوح بين 7 سنوات وحتى 25 سنة, بهدفتعزيز مسيرة التنمية والخِدْمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين لتوفير فرص وبيئة استثمارية جاذبة، وفرص وظيفية.ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة الدخول على الموقع الإلكتروني "بلدي" والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات أو عن طريق تحميل تطبيق "فرص" للأجهزة الذكية والاستفادة من الباقة الخِدْماتية التفاعلية للتطبيق.// انتهى //21:09ت م0214