المدينة المنورة 28 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 10 فبراير 2021م واسوثقت عدسة " واس" الأجواء الإيمانية والروحانية لزوار المسجد النبوي في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.// انتهى //21:24ت م0216