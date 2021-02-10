عرعر 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأودعت جمعية (ساعد الخيرية) بمدينة عرعر اليوم ضمن برامج عون مساعدات مالية وغذائية لمستفيديها المستحقين لشهر فبراير 2021م.وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت إيداع المبالغ المالية والسلة الغذائية وكسوة الشتاء وبطانيات ,لافتة الانتباه إلى أنه استفاد منها 687.يُذكر أن الجمعية تقدم خدمات متنوعة تنموية ورعوية شهرية وموسمية وعلى الأمد البعيد للمستفيدين والمجتمع.//انتهى //21:59ت م0227