اجتماعي / "ساعد الخيرية" بعرعر تودع مساعدات مالية وتوزع سلالا غذائية لـ 678 مستفيدًا لشهر فبراير 2021م
الأربعاء 1442/6/28 هـ الموافق 2021/02/10 م واس
عرعر 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس
أودعت جمعية (ساعد الخيرية) بمدينة عرعر اليوم ضمن برامج عون مساعدات مالية وغذائية لمستفيديها المستحقين لشهر فبراير 2021م.
وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت إيداع المبالغ المالية والسلة الغذائية وكسوة الشتاء وبطانيات ,لافتة الانتباه إلى أنه استفاد منها 687.
يُذكر أن الجمعية تقدم خدمات متنوعة تنموية ورعوية شهرية وموسمية وعلى الأمد البعيد للمستفيدين والمجتمع.
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21:59ت م
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