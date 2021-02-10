الرباط 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمقر المنظمة في الرباط اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل برامج ونشاطات المنظمة للاحتفاء بعام 2021 عاماً للمرأة، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك أن برنامج عام الإيسيسكو للمرأة يشمل المؤتمرات والندوات، والبرامج والمشاريع، والدراسات والجوائز، والمبادرات، التي ترتبط بقضايا تمكين وتأهيل المرأة وبناء قدراتها وإدماجها داخل المجتمع، بالإضافة إلى محاربة الأمية وضمان الحق في التعليم للفتيات.ويتضمن البرنامج توفير منح دراسية للموهوبات في مجالات اختصاص المنظمة كل عام، وتخصيص برامج لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتوزيع ما بين 25 ألفاً إلى 50 ألف جهاز حاسوب على النساء في الدول الأعضاء بالتعاون مع المؤسسات المانحة.// انتهى //22:25ت م0230