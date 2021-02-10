جدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسدشن مدير ‎التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اليوم مسابقة اقرأ "معي" ، لطلاب وطالبات الصفوف الأولية وذلك عبر منصة مدرستي.وتهدف المسابقة إلى رفع جودة تنفيذ المشروع الوزاري إستراتيجيات تدريس ‎الفهم القرائي، وتشجيع وتحفيز الطلبة على ممارسة القراءة الإبداعية.وأكد الدكتور الحازمي على أهمية تعزيز نواتج التعلّم للطلاب والطالبات وتجويد المخرجات من خلال منظمومة التعليم عن بعد ، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.وأشار الى ضرورة تكامل العمل داخل منظومة التعليم، واستيعاب المرحلة من قبل الطواقم التعليمية دون استثناء، مؤكدًا على الاستمرار في قياس مؤشرات نواتج التعلّم، من خلال إجراء الاختبارات الأسبوعية من قبل المعلمين ومتابعتها، كذلك حثَّ المعلمين على الاستفادة من البرامج والتطبيقات والإثراءات التعليمية، والتركيز على الأنشطة القرائية والكتابية والخط العربي في جميع المقررات الدراسية.// انتهى //22:28ت م0231