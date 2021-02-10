الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسحطت الخيل الأمريكية " تشارلاتان"، " نيكس قو"، " ماكس بلاير" ، " سليبي ايز تود "، " تاسيتوس" ، مساء اليوم رحالها على أرض مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، كأولى الجياد الواصلة للمشاركة في أغلى سباقات العالم "كأس السعودية"،الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار وستجرى فعالياته في 20 من فبرابر الحالي، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على مسافة 1800 متر في الشوط الثامن والأخير من الأمسية الذهبية، التي ستكون مشاركتها من خلالها عدد من المنافسات لمختلف الخيل وعلى مختلف المسافات.وتبرز مشاركة الخيل الأمريكية في السباق الكبير من خلالها مستوياتها الكبيرة التي ظهرت بها في مشوارها في السباقات الماضية، إذ تعد من صفوة خيل السرعة على المستوى العالمي، حيث يأتي الجواد " تشارلاتان " بطل سباق ماليبو للفئة الأولى و"نيكس قو" بطل سباق البيجاسيوس للفئة الأولى تحت أنظار ومراقبة المتابعين والمنافسين أيضاً، لما يملكانه من إمكانيات كبيرة تتناسب مع مسافة السباق، خصوصا المستوى والجودة العالية للأرضية الرملية لميدان الملك عبدالعزيز التي تتشابه إلى حد كبير مع أرضيات المضامير الأمريكية.وكان فريق المحجر الدولي للخيل المشاركة في البطولة تحت إشراف اللجنة المنظمة لكأس السعودية، قد أنهى جميع الاستعدادات؛ لاستضافة الخيل الزائرة، من خلال إسطبلات خاصة ومضمار خاصّ للتدريب، وفريق فني متكامل للوقوف على احتياجات الخيل المشاركة، فيما سيبدأ من الغد تتابع وصول بقية الخيل من الدول كافة.// انتهى //22:30ت م0232