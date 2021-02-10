سياسي / انتهاك إسرائيلي بحري للسيادة اللبنانية
الأربعاء 1442/6/28 هـ الموافق 2021/02/10 م واس
بيروت 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس
أقدم زورق حربي لسلاح البحر الإسرائيلي على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة، الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 203 أمتار.
وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم، بأن عناصر الزورق ألقوا قنبلتين في البقعة البحرية المذكورة، وتجري متابعة الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".
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22:31ت م
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