بيروت 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأقدم زورق حربي لسلاح البحر الإسرائيلي على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة، الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 203 أمتار.وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم، بأن عناصر الزورق ألقوا قنبلتين في البقعة البحرية المذكورة، وتجري متابعة الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //22:31ت م0233