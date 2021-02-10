واشنطن 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن، اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير الدفاع النرويجي فرانك باك-جنسن، أكد من خلاله ضرورة العمل على تعزيز العلاقة الدفاعية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والنرويج.وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكره لنظيره النرويحي، على استضافته قوات مشاة البحرية الأمريكية المتناوبة للتدريب، مؤكداً أهمية استمرار التدريب والتعاون الثنائي بين الجانبين.ويتطلع الجانبان للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الناتو القادم.// انتهى //22:52ت م0237