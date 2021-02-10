الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعربت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان عن تطلعها إلى العمل الجاد مع الحكومة السودانية الجديدة والمجلس السيادي والمؤسسات الانتقالية وشركاء المجتمع المدني.وتمنى رئيس البعثة يونيتامس فولكر بيرتس في بيان نشره اليوم للحكومة السودانية الجديدة النجاح في التزامها المُشترك بوضع السودان في مَسارِه نحو الانتقال السياسي والسلام والتنمية الاقتصادية.كما رحب في بيانه بالتزام رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وجميع شركاء المرحلة الانتقالية بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي شامل بحلول 25 فبراير.// انتهى //22:55ت م0239