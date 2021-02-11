القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعربت مصر عن بالغ إدانتها واستهجانها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار أبها الدولي اليوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وكذلك مواصلتة الميليشيا أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها ووقوفها حكومةً وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلاً عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.// انتهى //00:17ت م0257